Amici 22 è andato regolarmente in onda nonostante l’appuntamento di Domenica In e lo speciale di Sanremo 2023. Dopo una esibizione con Angelina e Federica, proprio Arisa ha parlato della kermesse musicale citando Amadeus, regalando al pubblico un grande sfogo.

A volte mi sento sopravvalutata e spero che questa roba la taglierete perché a volte mi sento una merd* precisa. Ma io non lo sono perché nessuno lo è in generale. A volte non mi sento all’altezza ma ci sta… a volte è anche la fortuna ed uno può anche averla e poi basta. Lo dico con molta onestà… se io avessi vinto Sanremo nel 2012 ero veramente in focus e in forze ma dopo un po’ non ti senti più così forte e non ti senti più all’altezza.

Ecco perché ho preferito lasciare spazio a quelle ragazze che hanno il fuoco dentro e bellezza ed io sono una loro grandissima fan.

Per me voi siete energia, grazie mille. Questo lo tagliamo Maria? Le mode vanno e vengono e in Italia s’invecchia prima. Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo, cioè… ho fatto pure una figuraccia quindi è meglio tagliare. Io non voglio più far vedere quelle che sono le mie debolezze e le mie perplessità. Io voglio andare fiera e voglio sembrare dura e forte.