Perché Ultimo si è rifiutato di parlare con la stampa dopo il quarto posto di Sanremo 2023? Il cantante di “Alba” è stato criticato dai social per non aver risposto alle domande dei giornalisti nel corso di Domenica In.

Perché Ultimo si è rifiutato di parlare con la stampa dopo Sanremo 2023

Ultimo si è esibito live al pianoforte e dopo l’esibizione è andato dietro le quinte salutando Mara Venier e lasciando i giornalisti presenti a bocca asciutta senza alcuna interazione.

Il perché – probabilmente – è presto detto.

In queste ore è girato sui social un video (che trovate alla fine del nostro articolo) con la reazione della sala stampa al quarto posto di Ultimo.

I giornalisti presenti hanno esultato non poco perdendo di vista l’obiettività che dovrebbe contraddistinguere il loro lavoro (e che hanno anche dato il loro voto in questi giorni giudicando le canzoni presenti a Sanremo 2023).

Niccolò è stato spesso accusato di essere spocchioso ma questa volta ha ragione da vendere: voi cosa ne pensate?