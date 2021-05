Arisa si è concessa una bella intervista per Io Donna, dove parla del significato dell’amore a tutto tondo e racconta anche della precedente relazione del suo attuale fidanzato Andrea Di Carlo: “Prima stava con un uomo”.

Arisa: “Il mio fidanzato prima di me stava con un uomo”

Sono contenta. Felice. Con un ragazzo che mi ama. Ha presente la persona che la chiami e ti racconta tutto quello che ha fatto? La persona che ti cerca? Che ti dice: mi manchi? O: sei bella? Dovrebbe essere la normalità in un coppia ma non lo è. A volte, stiamo con persone che si disinteressano di noi e, se non hai una autostima forte, è un casino, arrivi a pensare di non valere niente. Dirci che dobbiamo amare noi stesse sono belle parole, ma prima o poi, come riscontro, deve arrivare chi apprezza l’amore che hai per te.

Andrea Di Carlo oltre ad essere il suo compagno da sette mesi è anche il suo manager.

E sul primo incontro, svela:

Mi ha chiamato a fare un po’ di tv. Eravamo al ristorante, con altri, la prima cosa che ho notato è che è instancabile, appassionato. Guardavo solo lui e pensavo: ma vedi questo come ci sta dentro, quante cose super dice, ma che fenomeno.

Lui, invece, era tornato single da poco:

Si era anche appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole. Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno. Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?

E sull’amore fluido, svela:

Se qualcuno ha espresso dei dubbi? Tantissimi… I dubbi li avevano gli stessi amici per i quali avevo manifestato in piazza per i diritti Lgbt. Mi hanno detto che, tanto, Andrea era gay, che mi avrebbe tirata scema. Invece no, lui è una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure. E, se una persona ti ama, te ne accorgi.