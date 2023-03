“Faccio un appello”, Micol Incorvaia vuole abbandonare il GF Vip

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera ha evidenziato, ancor di più, la “spaccatura” dentro e fuori la Casa, ad un passo dalla finale. Micol Incorvaia, al termine della diretta, ha palesato la volontà di andare via.

“Io mi fido di te, non c’entra niente… io qua dentro non ci voglio più stare”, ha affermato Micol mentre Tavassi cercava di tranquillizzarla. La sorella minore di Clizia si era già sfogata con Milena:

Me ne voglio andare… basta! Non è solo stasera sono già tre sere, puntate brutte, non mi stanno piacendo un po’ di cose me ne voglio andare anzi domani faccio l’appello!