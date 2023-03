Chi è stato eliminato nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 del 2 marzo 2023? Anche ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Manca ormai un mese alla finale che proclamerà il vincitore e nella serata di ieri abbiamo scoperto chi è stato chiamato a lasciare la spiatissima Casa. Scopriamo di seguito l’eliminato e i nominati del 38esimo appuntamento all’insegna del GF Vip.

Grande Fratello Vip 7, 38a puntata: l’eliminato

Nuovo eliminato nel corso della 38a puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri 2 marzo 2023. Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi erano stati chiamati a sostenere il giudizio del pubblico che ha deciso di eliminare Sarah.

E’ stata lei la Vippona ad aver ricevuto il minor numero di preferenze. Ecco quali sono state le percentuali che hanno decretato la sua uscita dalla Casa: Tavassi 34%, Nikita 19%, Antonella 18%, Edoardo 17% e Sarah 12%. Avendo già usufruito del biglietto di ritorno, questa volta la sua eliminazione è stata definitiva.

Le nomination

Tempo di nuove nomination nella prima serata di ieri del GF Vip. I Vipponi finiti al televoto, tuttavia, non dovranno affrontare una possibile eliminazione ma si sfideranno per il primo finalista dell’edizione che sarà svelato nella serata di lunedì prossimo. Ecco come si sono svolte le nomination:

Antonella Fiordelisi ha nominato Edoardo Tavassi

Luca Onestini ha nominato Nikita Pelizon

Giaele De Donà ha nominato Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon ha nominato Micol Incorvaia

Andrea Maestrelli ha nominato Oriana Marzoli

Milena Miconi ha nominato Davide Donadei

Micol Incorvaia ha nominato Antonella Fiordelisi

Alberto De Pisis ha nominato Davide Donadei

Edoardo Donnamaria ha nominato Davide Donadei

Oriana Marzoli ha nominato Andrea Maestrelli

Edoardo Tavassi ha nominato Davide Donadei

Daniele Dal Moro ha nominato Antonella Fiordelisi

Davide Donadei ha nominato Edoardo Tavassi

I nominati sono: Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Chi sarà il primo finalista?