Dopo l’eliminazione di ieri sera, Antonio Medugno ha ripreso i social in mano ed ha voluto rispondere ad Alex Belli che, proprio di recente, lo aveva attaccato per il suo avvicinamento a Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip.

Caro TikTokio, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio. Ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare. Vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia.