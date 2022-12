Antonino Spinalbese ha davvero rivelato un segreto a Oriana Marzoli? La venezuelana sostiene di essere la custode di cose private che il Vippone le avrebbe confidato e chissà, queste potrebbero riguardare forse proprio la sua ex Belen Rodriguez.

Antonino, il segreto a Oriana: ancora Belen tirata in ballo

Dopo la puntata Antonino si è ritrovato a parlare con Giaele De Donà mostrandosi piuttosto infastidito dalle parole di Oriana relative a presunti segreti:

Così come parla la tua amica potrei parlare anche io, Giaele. E ti ho fatto percepire cosa significa quando una persona fa così. E tu lo hai percepito? Se ha dato fastidio a te, pensa a me… Eppure sono stato di là in silenzio senza dire niente.

Il riferimento di Antonino è alle ‘minacce’ di Oriana di rivelare i suoi segreti confidati da Antonino mentre era senza microfono. L’ex di Belen ha quindi proseguito:

Ci sono persone che possono perdere, ci sono persone che possono perdere qua dentro. Io non posso perdere su quel lato lì, perché non posso rompere un rapporto con una bambina, è ben diverso. Quindi voi continuate a giocare quanto volete su questi argomenti ‘adesso parlo io, adesso ti faccio vedere io’. Amore mio io non ho mai preso un euro su tutti i soldi che mi hanno offerto per parlare. Ma secondo te, lo vado a dire a Oriana? Ma chi le crede a Oriana?

Il discorso di Antonino non farebbe una piega. Come notato da alcuni utenti social, in ballo c’è tanto e Spinalbese è tutt’altro che stupido. Sa bene quando è il momento di fermarsi, soprattutto se l’argomento fa di nome Belen e di cognome Rodriguez.