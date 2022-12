Nicole Murgia ha palesato il suo interesse nei confronti di Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. La new entry ha parlato anche con Oriana Marzoli che ha confermato di provare una forte attrazione nei confronti dell’ex tronista.

Nuovo triangolo al GF Vip: Daniele conteso da Oriana e la Murgia

“Vuoi che ti dica che non mi piace Oriana? Non è così. Anche tu mi piaci ma non è che vuol dire che perderò la testa per una persona. Dire ‘mi piaci o non mi piaci’ è infantile”, ha esordito Daniele Dal Moro, poi ha aggiunto:

Non riesco ad avere una conversazione normale con Oriana perché non mi guarda negli occhi. Io di lei non so un cazz* e non posso dire che non mi piaccia… c’è un feeling come c’è con te anche se ci conosciamo da meno. Con me non può giocare più di tanto, io non sono fatto così. Io sono uno molto sensibile ed empatico e capto le cose.

La Murgia ha parlato pure con Oriana ed ha aggiunto:

Io credo che lei non sia del tutto sincera e che stia giocando.

Superstar, abbiamo ufficialmente il nuovo triangolo del Grande Fratello Vip: per chi fate il tifo?