Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono lasciati andare sotto le coperte e davanti le telecamere del Grande Fratello Vip. L’ex di Belen ha chiarito cosa è successo pure parlando con Antonella Fiordelisi.

L’imprenditore ha svelato di essere molto “freddo” nei rapporti anche quando è coinvolto. Nonostante questo, ha raccontato pure di essersi lasciato andare abbondantemente con Oriana:

Tuttavia, la Fiordelisi lo ha incitato a lasciarsi andare pure emotivamente:

Lei è bella sia fuori che dentro e non penso che per te sia solo un’amica. Io credo che ti interessi molto. Quindi secondo me dovresti dare qualche certezza in più a questa ragazza.