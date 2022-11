Se c’è una donna che ha lasciato il segno nel cuore di Antonino Spinalbese quella è Ginevra Lamborghini. 15 giorni insieme nella Casa del Grande Fratello Vip sono bastati, all’ex di Belen, per menzionarla spesso e volentieri.

Antonino ripensa a Ginevra: “Appena esco di qua è una delle prime persone che voglio sentire”

In queste ore, Antonino ha lungamente parlato di Ginevra con Luca Onestini e Giale raccontato cosa è accaduto durante il loro penultimo faccia a faccia: “Lei mi aveva detto che l’avevo fatta passare per una poco di buono. In quella puntata non ho nemmeno parlato… sono rimasto così. Io ho parlato h24 di lei ed in puntata viene e mi dice questo? La settimana dopo è venuta a chiedere scusa”.

Antonino ha proseguito:

E’ arrivato un aereo dove dicevano: “Meglio Ginevra senza Antonino”. Mi hanno mandato uno striscione contro invitandola a lasciarmi perdere. Quando è uscita, con quelle lacrime, tutta giù… piangeva a dirotto. Era sotto shock, tutta indifesa. E’ stato bravo Alfonso a tirarla su.

Spinalbese ha parlato anche del rapporto tra la Lamborghini e Giaele:

Sai quale era la cosa bella di Ginevra? Lei aveva attaccato Giaele, e non ci parlava nessuno, tutti quanti addosso tutte le donne che ce l’avevano con lei. Ho parlato con Ginevra e lei non aveva gelosia… qua dentro c’è anche se non c’è niente di fisico. Lei invece con Giaele zero gelosia.

Giaele ha confermato ed ha aggiunto:

Vero, zero gelosia! Ti devo dire che a lungo andare una quadra l’avremmo trovata perché lei tendeva sempre la mano.

Antonino ha concluso ribadendo il suo interesse nei confronti dell’ex concorrente:

Se uscito di qua richiamo Ginevra? Ma ovvio… una delle prime persone appena arrivo in studio. Lei era quella più idonea a me, senza dubbio. L’estetica non c’entra niente…