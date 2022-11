Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sempre più vicini. I due concorrenti più amati del Grande Fratello Vip, sono evidentemente ad un passo dal bacio, specie dopo essersi dichiarati un interesse reciproco.

Tavassi e Micol confermano l’interesse: “Ti voglio nella mia vita”

“Io avevo percepito una cosa e volevo capire se era vera… l’interesse! Dai coglion*, un minimo d’interesse. Quando è stato il momento? Volevo testare me e te ma quel giorno ho solo testato me involontariamente… Mi è venuto il dubbio: ‘vediamo se riesco a stare un giorno senza di lei’”, ha affermato Edoardo Tavassi.

Pronta la risposta di Micol:

Quando c’era stata la possibilità che entrasse qualcun’altra, io da una parte ero contenta per te, dall’altra parte pensavo ‘madonna e se adesso non mi cag* più, come cazzo faccio, io non ce la posso fare senza di lui, quindi ero un po’ triste…

Tavassi, quindi, ha aperto il suo cuore:

Io ovviamente… adesso lascia perdere che ci sta il GF vip, però sicuramente fuori, a prescindere da tutto a te ti voglio nella mia vita.

E la Incorvaia ha confermato:

Mi vuoi nella tua vita? Certo, ovvio!

Ecco i VIDEO.

