Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sempre più vicini. Inutile negare la forte attrazione che i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sentono inevitabilmente l’uno per l’altra.

Antonino e Ginevra sono la prima coppia del GF Vip 7 (e non lo sanno)

Interrogato da Giovanni Ciacci e Pamela Prati, l’ex compagno di Belen Rodriguez si è lasciato andare: “Sicuramente se non avesse quel cognome e io non fossi io, certo… benvenga! Anzi la vivrei in maniera disinvolta”.

Ciacci in confessionale ha aggiunto:

Tonino ha una paura folle di rimanere scottato e di non saper gestire quello che succederebbe dopo. Vedo quegli occhioni terrorizzati quando si parla di paparazzi, gossip e giornali.

Antonino ha parlato ancora di Ginevra:

Lei più che essere bella è molto luminosa e solare.

Anche Cristina Quaranta e Carolina Marconi la pensano nello stesso modo, la ex ragazza di Non è La Rai, in confessionale ha svelato:

Lui ce lo vedo proprio con lei. Secondo me è molto attratto e lei non può non essere attratta da lui. Secondo me sta nascendo un amore che neanche loro sanno, non ti dico altro!

CLICCATE QUI PER IL DAYTIME.