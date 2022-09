Preferito Grande Fratello Vip 7: Ginevra Lamborghini al primo posto, rimonta per Nikita, Antonino e Luca

Preferito Grande Fratello Vip 7, quarta puntata. La settima edizione del reality show ha preso ufficialmente il via. Parlare di preferito è ancora un azzardo dal momento che i concorrenti sono in gioco relativamente da poco tempo ma, in vista della quarta puntata, possiamo fare un bel riassunto del gradimento social.

Preferito del Grande Fratello Vip 7: chi è

Se nelle prime puntate Elenoire Ferruzzi aveva conquistato tutti, ottenendo la cima dei due principali sondaggi sul preferito presi in esame, questa volta le vette sono state occupate da Ginevra Lamborghini, la sorella in rotta con Elettra.

Nella Casa del GF Vip 7 non è ben vista da tutti, ma Ginevra sembra convincere la maggior parte degli appassionati del reality show, tanto da votarla facendole conquistare il titolo di preferito.

Diamo ora uno sguardo al preferito del GF Vip secondo un primo sondaggio ospitato da Reality House: in cima troviamo Ginevra con il 26% dei voti, seguita da Nikita Pelizon con il 12%. Terzo gradino del ‘podio’ per Antonino Spinalbese con l’11% e quarto posto per Luca Salatino con il 9%.

Una situazione molto simile la ritroviamo nel sondaggio ospitato su Grande Fratello Forum, nel quale la Lamborghini è sempre prima seguita da Luca Salatino ed Antonino Spinalbese.