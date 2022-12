Antonella Fiordelisi si è nuovamente lamentata di Giulia Salemi ed i tweet che la “bastarda col tablet” ha letto nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi attacca (ancora) Giulia Salemi: Onestini e Alberto intervengono

“Giulia non legge mai tweet carini nei miei confronti, ha detto che ne ne avrebbe letto uno carino e uno no, ma a me sembrano entrambi poco carini”, ha affermato Antonella in puntata.

Poi ha aggiunto:

Da una donna sensibile come lei non me l’aspetto.

Giulia Salemi è tempestivamente intervenuta:

Cara Antonella, lo spiego anche a te, io mi limito a fare il mio lavoro ed a riportare quello che la maggioranza del web scrive. E soprattutto non decido solo io, sono in concomitanza con gli autori, questo è un lavoro fatto con altre quattro mani. Ma soprattutto quando leggo i tweet vuol dire che in quel momento specifico la maggioranza era con Micol e non con te. Ma questo non significa essere contro di te, anzi erano pure moderati.

A sostenerla anche Alfonso Signorini:

Giulia è sempre professionale e imparziale.

La chiarissima spiegazione di Giulia, evidentemente, non è stata recepita dalla Fiordelisi che, proprio in queste ore, è tornata sull’argomento:

Li sceglie lei. Fa un po’ e un po’… Pensa che mi piaceva anche come ragazza, pensa che l’ho anche conosciuta. Quando si tratta di me non dice mai che il pubblico mi è vicino, ma che si divide. Ma quando è successo a Micol il pubblico era dalla sua parte.

Nonostante l’intervento tempestivo di Luca Onestini e Alberto De Pisis, la fidanzata di Edoardo Donnamaria ha continuato:

Ti sembra carino leggere sempre i tweet contro?