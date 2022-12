L’ex concorrente dell’attuale edizione del GF Vip, Marco Bellavia, è stato ospite di Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Nel corso del suo intervento l’ex Vippone è tornato sulla crisi vissuta nella Casa in seguito alla quale ha deciso di abbandonare il reality, ma ancora una volta ha ridimensionato tutto. Nessuna depressione dietro il suo malessere: ecco cosa è successo davvero.

Marco Bellavia ridimensiona quanto avvenuto al GF Vip

Non si è trattato di depressione. La crisi vissuta da Marco Bellavia nella Casa del GF Vip sarebbe dipesa dalla mancanza di sonno. Ma come sta oggi l’ex Vippone? E’ lui stesso a fare chiarezza (QUI ilo video):

Oggi sto molto bene. Sono stato male in quei giorni nella Casa. Non ho un problema di base, come tanti hanno diagnosticato.

Bellavia ha anche spiegato di essersi affidato ad un esperto che lo ha aiutato a chiarire meglio l’origine della crisi che lo ha poi portato alla decisione di abbandonare il reality:

Ho fatto uno studio con uno psichiatra che mi ha detto esattamente cos’è successo. Ho avuto un problema fisico e mentale nella Casa perché non ho dormito, ho sbagliato ad approcciarmi alla Casa, proprio fisicamente. Ho dormito poco negli ultimi quattro giorni che sono stato nella Casa e non riuscivo più a ragionare, come se fossi ubriaco. Il non dormire mi ha scatenato queste cose allucinanti, quasi crisi incomprensibili.

Quindi ha smentito di aver avuto dei problemi prima della sua partecipazione al GF Vip:

Non è nato prima del Grande Fratello, è nato in quei giorni perché all’interno della Casa, non dormendo, ho avuto una serie di crisi di ansia e attacchi di panico continui che mi hanno portato a uno scompenso emotivo. È molto peggio della depressione. La depressione dura del tempo, io ho avuto una cosa molto forte in quei giorni.

Nel corso del suo recente intervento, inoltre, l’ex conduttore di Bim Bum Bam non ha fatto alcun accenno agli attacchi di bullismo nei suoi confronti che hanno portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini, ridimensionata anche quella alla luce del suo imminente rientro nella Casa del GF Vip.