Antonella eliminata dal GF Vip: la reazione di Tavassi – VIDEO

Dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi la reazione di Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli non si è fatta attendere nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonella eliminata dal GF Vip: la reazione di Tavassi dopo la diretta

”Eccola… allora è vero, è successo! Ragazzi è successo per davvero”, ha scherzato Tavassi con Oriana in collegamento dalla Casa dopo aver visto Antonella seduta in studio.

Successivamente Edoardo ha piazzato il materasso davanti la porta della Casa del Grande Fratello Vip: “Chiudi, chiudi”, ha scherzato Tavassi al termine della puntata.

Antonella Fiordelisi dopo l’eliminazione ha potuto riabbracciare Edoardo Donnamaria (così come potete vedere nel video in apertura e alla fine del nostro articolo).

