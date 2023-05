Annalisa è una delle più belle voci che abbiamo attualmente in Italia. Dopo la hit “Bellissima”, ha sfornato un altro tormentone travolgente “Mon Amour”. Ospite di Che tempo che fa, ha risposto alle critiche presentando una versione inedita della canzone.

Di quali critiche stiamo parlando? Di recente, giusto per dirne una, Virginio Simonelli, vincitore di Amici proprio nell’edizione di Annalisa, ha lanciato un tweet che “odorava” di frecciatina:

Essere Artisti è una cosa difficile e richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa “tanto divertire”. Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo.