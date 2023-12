Federico Massaro e Vittorio Menozzi continuano ad essere l’argomento di discussione preferito fuori e dentro la Casa del Grande Fratello. Ieri, proprio Sara Ricci e Anita Olivieri, hanno fatto delle insinuazioni sui concorrenti.

L’attrice di Vivere, attualmente in nomination, ha svelato che da quando Federico Massaro ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF, Vittorio sembra rinato.

Della stessa idea anche Anita Olivieri che, mettendoci dentro la sua classica punta di “acidità”, ha chiesto alla coinquilina di farla stare zitta altrimenti avrebbe rischiato la squalifica dal gioco (ma addirittura?).

Anche prima di queste insinuazioni, Anita aveva approfondito il suo discorso parlando di fluidità con Fiordaliso (mentre Greta, accanto, voleva solo urlare):

Io vedo solo questo… Vabbè ho capito, ma io ho la mia opinione, siamo in un mondo fluido. Ma io se mi entra una bona… che ne sai nella vita? Non lo sai mai… che carini. Sembrano fratelli poi, non so perché. I modelli sembrano tutti molto simili… vero? Hanno il culto del fisico? Allora non mi piacciono più i modelli a me.