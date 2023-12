Vittorio Menozzi e Federico Massaro stanno già catturando l’attenzione degli estimatori del Grande Fratello. E così, tra coloro che vorrebbero entrare nella Casa per saperne di più compare pure Gianmaria Sainato, ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

L’ex naufrago su Twitter ha commentato la nuova ship del Grande Fratello svelando di volerne sapere di più in merito e, forse, di avere delle informazioni a riguardo:

Mai desiderato di entrare nella Casa del Grande Fratello come ora, sapete il perché. C’è una situazione particolarmente interessante all’interno e di cui ne saprei pure di più.

Mai desiderato così tanto di entrare nella casa del #GrandeFratello come ora, e sapete il perché… ‍♂️



Alfonso, cosa accidenti stai aspettando?

non esiste un futuro in cui non ci riproviamo vittorico x sempre l’hai detto tu vittorio pic.twitter.com/HEaFtrS93I

— Gio; (@giocmedia) December 6, 2023