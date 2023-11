Dopo 70 giorni di permanenza nella Casa, Angelica Baraldi è stata eliminata dal Grande Fratello ed ha potuto riabbracciare il fidanzato Riccardo Romagnoli. L’uomo ai microfoni di Comingsoon.it ha commentato il ritorno di Angelica ed ha parlato anche di alcuni concorrenti del reality.

Riccardo, il fidanzato di Angelica, oltre a commentare l’uscita della ragazza dal GF ha anche svelato ciò che pensa dell’imminente ingresso di Greta Rossetti come nuova concorrente:

Avrei preferito che restasse dentro per riuscire a raccontarsi meglio e per dare la possibilità ai telespettatori di comprenderla un po’ di più nel profondo. Non nego che l’ingresso di Greta Rossetti avrebbe potuto creare delle sofferenze aggiuntive e delle dinamiche poco piacevoli che probabilmente è meglio viverle da casa piuttosto che dentro al Grande Fratello.

Secondo il ragazzo, ci sarebbe stato un “accanimento social da parte di Greta su tutta la situazione”. E rispetto alle parole della Rossetti, ha aggiunto:

Non critico nessuno, ma non condivido i modi e le parole usate, perché sono convinto che Angelica non abbia fatto niente di sbagliato e non ho trovato piacevoli e rispettose le parole di Greta durante il loro confronto.