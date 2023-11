Chi sono la mamma e il papà di Angelica Baraldi del Grande Fratello? Dei suoi genitori la modella ha raccontato già qualche dettaglio svelando i loro rapporti in famiglia.

Mamma e papà di Angelica del Grande Fratello: chi sono i suoi genitori

Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono sempre stati molto ingombranti nei miei confronti, e quindi ho deciso di ‘abbandonare’ la mia famiglia per seguire quello che io credevo fosse giusto per il mio futuro. E questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me.

Ma chi è il padre di Angelica? Poche ore dopo la fine del primo appuntamento, Deianira Marzano ha accolto una segnalazione. Secondo alcune persone vicine alla gieffina, quest’ultima avrebbe mentito sui rapporti col padre che farebbe parte di una famiglia nota:

Angelica Baraldi che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre, viene in realtà dalla famiglia di Luca Baraldi ex direttore della Parmalat, ora Amministratore Delegato della famosa squadra di Basket Virtus e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus. Altro che distaccata dalla famiglia e fatta da sola. Figlia di papà.

Va precisato però che Luca Baraldi non è il padre di Angelica bensì lo zio.

Del rapporto complicato con i suoi genitori, Angelica ne ha parlato anche con Massimiliano, Marco e Grecia. I suoi genitori sono separati e ciò ha avuto delle ripercussioni su di lei e sul fratello.

La gieffina ha accusato mamma e papà di non averle mai dato ragione ma di essersi sempre giustificati. Ha sempre sperato che col tempo i conflitti si attenuassero ma ciò non è ancora accaduto. Adesso che è diventata una donna adulta tutti la stimano per la sua forza e intraprendenza, tranne tranne: suo padre.