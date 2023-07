Andrea Purgatori, due indagati per la sua morte: ipotesi omicidio colposo

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati nel procedimento sulla morte di Andrea Purgatori, il giornalista di La7 scomparso nei giorni scorsi. L’inchiesta per omicidio colposo è stata aperta dalla Procura di Roma dopo una denuncia presentata dai familiari del giornalista e conduttore.

Andrea Purgatori, due indagati per omicidio colposo

Andrea Purgatori è morto il 19 luglio scorso. Due giorni dopo, due persone sono state indagate: si tratterebbe di un medico e di un tecnico di un centro di diagnostica romano.

La scomparsa di Purgatori ha lasciato interdetto il pubblico che lo seguiva con affetto e stima per via delle sue impegnative inchieste, da Ustica al caso Emanuela Orlandi. Al tempo stesso, la famiglia del 70enne si è domandata se ci fossero delle colpe da parte dei medici che lo hanno seguito e per questo ha presentato denuncia in procura al fine di vederci chiaro.

Come spiega Gazzetta.it, già per la prossima settimana è fissata l’autopsia al Policlinico di Tor Vergata, mentre i Nas avrebbero già acquisito il materiale dalle cliniche nelle quali il giornalista era in cura. Per i due indagati l’ipotesi è di omicidio colposo. In particolare al centro delle indagini ci sarebbe una controversa diagnosi di cancro ai polmoni con metastasi alla testa. Tuttavia secondo una ulteriore diagnosi le metastasi non ci sarebbero state e questo avrebbe portato la famiglia a sporgere denuncia.

La speranza dei familiari è che l’autopsia e le indagini attualmente in corso possano fare luce su quanto realmente accaduto ad Andrea Purgatori.