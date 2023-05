Una ex allieva di Amici è intervenuta commentando la canzone della Norvegia presentata all’Eurovision 2023 (stasera la finale con Marco Mengoni) parlando di plagio: è veramente successo questo? Scopriamo, in dettaglio, come sono andate le cose.

Amici di Maria, ex allieva commenta il plagio dell’Eurovision 2023

Alessandra Mele rappresenta la Norvegia all’Eurovision Song Contest 2023. La cantante, però, in queste ore è stata accusata di plagio da Shady (adesso si chiama Shibui), ex allieva di Amici di Maria:

Ciao a tutti. Sto affrontando qualcosa che non mi era mai successo. Il mio manager mi ha contattato per dirmi che la mia canzone “Thunder” è stata plagiata all’Eurovision Song Contest della concorrente norvegese Alessandra Mele. Per tale ragione ha avuto inizio una pratica legale. Sono subito andata ad ascoltare la sua canzone “Queen of Kings”. Ormai è ovunque su TikTok, non provo rancore. Ma spero si possa risolvere tutto in fretta.

