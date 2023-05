Da poche settimane si è conclusa la ventiduesima edizione di Amici, il longevo talent show di Maria De Filippi, ma la grande macchina organizzativa non si ferma mai. E così, stando alle ultime indiscrezioni, pare siano già in corso i lavori per la prossima edizione di Amici 23. Cosa è emerso finora?

Amici 23, primi rumors sulla nuova edizione

E’ stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a svelare i primi rumors sul cast di professori della Scuola di Amici 23. A quanto pare potrebbero esserci due addii (come emerso nelle passate settimane) ma anche due possibili ritorni:

Todaro e Arisa verso l’addio e potrebbero esserci due graditi ritorni: Veronica Peparini e/o Kledi Kadiu.

Sul possibile addio di Raimondo Todaro e della cantante Arisa si era già parlato nei giorni scorsi. Quest’ultima avrebbe tra i suoi piani futuri quello di tornare alle “origini”, ovvero alla musica, anche in vista della possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

Todaro invece potrebbe avere voglia di allontanarsi dopo – si sussurra – una presunta lite con Maria De Filippi avvenuta nel corso delle puntate ma tagliata in fase di montaggio.

Interessante sarebbe, a questo punto, il presunto ritorno di una prof e di un ex ballerino professionista, entrambi nomi storici e molto amati del programma di Maria De Filippi.