Amici 23, Holden “sparisce” dalla cena di Natale in Casetta: ha lasciato la scuola? Fan nel panico

Ieri è andato in onda l’ultimo daytime del 2023 di Amici 23 e gli scontri tra Rudy Zerbi e Holden hanno nuovamente occupato gran parte della puntata.

Rudy Zerbi e Holden si sono scontrati ancora, Il professore ha chiamato l’allievo in studio e l’ha messo sotto i riflettori per non aver svolto un compito, e diciamo che la tensione si poteva tagliare con un coltello da burro.

Il cantante ha cercato di spiegarsi, ma Zerbi non gli ha dato tregua. A quanto pare, secondo il professore, a Holden manca un metodo di studio, e ora dovrà frequentare le lezioni di Mew e Petit, quelli considerati i boss della classe.

Holden, visibilmente scocciato, ha tirato fuori un bel “Mi sono stufato di sentire dire cose sulla mia persona che non sono vere”.

Ma aspetta, la tensione non si è fermata lì!

Quando il cantante si è congedato è tornato nella sua casetta. Tutti intorno al tavolo per il pranzo di Natale, con tanto di lettere dolci lette uno all’altro.

Ma, attenzione, dove è finito Holden? Gli occhi dei fan sono stati più affilati di un rasoio: il cantante è sparito!

Ora, c’è chi ipotizza che proprio in quel preciso momento fosse assente proprio perché stesse avendo la discussione con Rudy, ma c’è anche chi sospetta che abbia lasciato la scuola prima del tempo.

Pare che dovremo vivere con l’ansia fino a gennaio, quando Amici 23 tornerà in azione.