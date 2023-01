Valeria (“guera”) Mancini è tornata online dopo l’eliminazione ad Amici 22: l’ex allieva è stata una delle protagoniste (a quanto pare indirette) dei fatti di Capodanno tenuti nascosti al pubblico.

“Speravo mostrassero i video, avreste visto la mia ingenuità e inconsapevolezza di tutto”, ha affermato visibilmente scossa per l’accaduto. Anche Tommy Dali ha rotto il silenzio: “Mi assumo le mie responsabilità”, ha scritto sul suo profilo di Instagram lasciandosi andare ad un lungo sfogo.

Valeria (che tutti ormai chiamano “guera” perché esordisce in questo modo su TikTok) ha spiegato come si sente ribadendo di essere estranea ai fatti di Capodanno:

Credo possiate immaginare la mia tristezza e la mia amarezza, il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere. La sfida era una delle possibilità e lo accetto, non posso accettare che io venga associata a supposizioni così gravi che nulla hanno a che fare con la mia persona. Questo “dire” e “non dire” ha dato modo alle persone di poter ipotizzare le peggiori cose, avrei preferito che i video fossero stati mostrati, l’ho sperato.