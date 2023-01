Alessandro Cattelan è stato il giudice esterno dell’ultima puntata di Amici 22 che ha messo in evidenza il Capodanno Gate con tutte le teorie emerse: dalla noce moscata ai tatuaggi fai da te fino ad arrivare alla brutta ipotesi collegata al bullismo.

Il presentatore TV, nel corso della sua trasmissione in diretta su Radio Deejay, ha svelato l’aria che si respirava nel dietro le quinte del talent show di Maria De Filippi:

Sono arrivato lì, c’erano tutti che piangevano, si scusavano. Lì per lì ho detto cos’hanno fatto, hanno ammazzato qualcuno? Per stemperare come faccio sempre. Erano invece tutti molto seri e dicevano che i ragazzi l’hanno combinata grossa. Rudy Zerbi era inca**ato come una iena.