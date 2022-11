Amici 22, il singolo di un solo cantante sta andando bene: ecco quale

“Margot”, singolo di Ascanio, ex volto di Amici 22, è già un vero successo. Nonostante il cantante sia stato eliminato dal talent show di Maria De Filippi, è l’unico artista presente in classifica.

La canzone è uscita ieri ma è già un successo diventando virale su TikTok. Andrea Ascanio, in arte solo Ascanio, ha partecipato ad Amici 22 ma è stato eliminato la scorsa domenica perdendo la sfida contro Angelina Mango, figlia del celebre cantante.

Nonostante l’eliminazione, il giovane cantante si è preso una bella rivincinta.

Ed infatti la sua canzone è l’unica presente nella top 50 di Spotify, lasciando il resto degli ex colleghi di talent totalmente nell’ombra.

Ascanio, classe 2004, ha 18 anni ed è originario di Lecce. Prima di Amici 22 aveva anche provato ad entrare ad X Factor riuscendo ad arrivare fino ai bootcamp.

Ecco cosa ne pensano le mie superstar di Twitter di questo successo nonostante l’eliminazione.

Ascanio con “Margot” è l’unico cantante finora ad essere entrato in top 50 di Spotify con ascolti altissimi, se è uscito, e sopratutto in quel modo, capite che c’è qualcosa che non va. #amici22

— alfredscu8✨ (@alfredooscuotto) November 26, 2022