La prossima domenica andrà in onda una nuova puntata di Amici 22 di cui sono state diffuse proprio ieri le anticipazioni della nuova registrazione. A svelare gli spoiler sulla nuova puntata ci ha pensato l’informatissima pagina di Amici News, in collaborazione con SuperGuidaTv.

Caos ad Amici 22: Maria De Filippi una furia, provvedimenti

Secondo le anticipazioni di Amici 22 sulla puntata che vedremo la prossima domenica, oltre a importanti ospiti del calibro di Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Camba, c’è stato un importante provvedimento disciplinare che ha caratterizzato la parte iniziale della puntata.

Al centro del nuovo provvedimento, la mancanza di pulizie nella casetta. Questo ha portato a far arrabbiare Maria De Filippi come poche altre volte. La padrona di casa questa volta non si sarebbe trattenuta e dopo una lunga discussione al termine della quale i colpevoli non si sono mai palesati, ha svelato quello che farà: sarà lei ad avanzare i nomi degli allievi sfaccendati.

“Una De Filippi così furiosa non si era vista nemmeno quando quelli della grafica la facevano attendere durante le puntate del Serale per dare la classifica di gradimento”, si legge nelle anticipazioni.

Secondo Maria in casetta ci sarebbero tre categorie di allievi: “quelli che fanno anche oltre il dovuto, quelli che fanno il giusto, e quelli che non fanno davvero mai nulla”. La conduttrice ha fatto emergere tutta la sua delusione dopo essersi resa conto che i responsabili non si sarebbero mai palesati durante la puntata. “Maria De Filippi infuriata e prof sul piede di guerra”, proseguono le anticipazioni.

In concreto, Zerbi ha messo in sfida immediata NDG e Lorella Cuccarini si è detta favorevole. Todaro ha chiesto alla Celentano di mettere in sfida Mattia e quest’ultima ha chiesto lo stesso favore al collega per mandare in sfida immediata Gianmarco.

Un provvedimento che ha causato continui malumori ed un vero e proprio caos con sfide immediate e possibili ulteriori provvedimenti futuri.