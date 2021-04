Amici 20, Sangiovanni in crisi dopo il primo posto di Aka7even

Nel corso del daytime di Amici 20, Sangiovanni non ha preso per niente bene il suo terzo posto in classifica. Il pubblico ha votato gli inediti dei cantanti regalando la prima posizione ad Aka7even provocando una crisi nel trapper.

In seconda posizione si è classificato Deddy mentre al quarto posto è arrivato Tancredi. Proprio quest’ultimo, così come deciso dagli altri allievi, dovrà tingersi i capelli di arancione interpretando gli inediti degli altri cantanti rimasti in gara.

Aka7even è rimasto sbalordito per il suo primo posto e non si aspettava che “Loca” potesse essere piaciuta così tanto al pubblico. Sangiovanni, invece, non ha preso per niente bene il terzo posto togliendo spazio pure alla gioia dell’amico.

Il trapper di ritorno in casetta è stato pure confrontato da Giulia Stabile dopo la sua forte delusione.

Per quanto riguarda la classifica di ballo invece, proprio la fidanzata di Sangiovanni ha conquistato la prima posizione. Secondo posto per Serena Marchese, terza posizione per Alessandro Cavallo e ultimo Samuele Barbetta.