Nel corso della conferenza stampa dedicata a “L’anno che verrà,” l’evento televisivo di rito che chiude il sipario sull’anno in corso, Amadeus ha aperto il sipario anche sul suo legame con Lucio Presta, con il quale ha recentemente tagliato il cordone ombelicale professionale prima di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, Amadeus senza Lucio Presta: il commento

Il conduttore, inoltre, si è prestato a rispondere a domande sul prossimo Festival di Sanremo. In cima alla lista delle curiosità rivolte ad Amadeus, c’era sicuramente la domanda riguardante il divorzio professionale da Lucio Presta, suo manager da lungo tempo.

Pare che le divergenze abbiano spinto entrambi a intraprendere percorsi differenti. Riguardo a ciò, senza sprofondare nei dettagli, il conduttore ha affermato:

I rapporti si sono chiusi. Lucio Presta sa i motivi. Guardiamo al futuro, i problemi nostri li abbiamo affrontati insieme, non sono abituato a dirli in conferenza stampa, non sarebbe rispettoso.

Secondo quanto riportato da ItaliaOggi e in riferimento a Sanremo 2024, pare che Amadeus adesso si senta libero di lavorare “sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti in gara ma pure su quella degli ospiti”.