Il FantaSanremo sta facendo discutere quasi più del Festival. E se molti si sono convinti che i gesti, le frasi e le “gare” tra cantanti possano in qualche modo infastidire Amadeus, il conduttore è intervenuto in conferenza stampa.

Il Fantasanremo? A me diverte. Lì accade di tutto dietro le quinte. Parte da Morandi, poi i ragazzi. Io amo abbattere le barriere, quelle scatole, dove bisogna stare in una certa struttura. Dove per forza vanno fatte o non vanno fatte delle cose. Vorrei rendere tutto più easy, giovane, attuale, meno schematizzato. Se da Gianni Morandi a Sangiovanni, giocano e vogliono fare qualcosa sul palco è ben accetto.

Non deve esserci per forza un rigore che non serve a niente e a nessuno. A volte mi dicono di dire delle cose e non so neanche che cosa dico. Vivo in un mondo a parte, non so neanche che cosa sia. Ecco perché si divertono con me, perché sembro arrivare da un altro pianeta.