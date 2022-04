Ex allieva di Amici 21 fa coming out e presenta la sua fidanzata – VIDEO

Nicol Castagna ha partecipato ad Amici 21 ma non è arrivata al serale eliminata anticipatamente da Rudy Zerbi. Proprio in queste ore, la 22enne è tornata a far parlare di sé per aver presentato la sua fidanzata con conseguente coming out.

La sua fidanzata è Carlotta Franceschini, ex di Edoardo Pinto. Proprio in queste ore, la ex cantante di Amici 21 ha pubblicato un video su TikTok mentre bacia la sua dolce metà, facendo impazzire i social:

A tal proposito, i colleghi di Webboh aggiungono:

La sorpresa per i fan è doppia: quelli della cantante pensavano che lei stesse con la compagna di talent Rea (con la quale sta passando molto tempo insieme), mentre quelli di Carlotta la shippavano con Riccardo De Rinaldis (ma lei ha smentito sottolineando che “siamo sempre stati solo migliori amici”).

E se Nicol ha condiviso il video su TikTok, Carlotta ha voluto pubblicare la romantica clip sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da nicol (@nicolesenzae)