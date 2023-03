Alfonso Signorini, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine uscito oggi, svela cosa ne pensa di Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese dopo il Grande Fratello Vip.

Nella rubrica dedicata ai lettori, una signora ha voluto esprimere il suo apprezzamento per Antonino e Ginevra, facendo pure una critica al resto dei concorrenti del Grande Fratello Vip:

Caro Alfonso, all’interno di questo GF Vip che – ahinoi – di certo non si fa ricordare per i modi gentili ed educati di molti dei concorrenti, permettimi di lodare la delicatezza e la tenerezza di due ragazzi, Ginevra e Antonino, che non hanno avuto modo di viversi all’interno del programma ma hanno saputo dar ascolto a quella magia che fin dal primo giorno si era creata tra loro e hanno mostrato immenso rispetto per il sentimento che stavano iniziando a provare.

Questi due ragazzi sono riusciti a fare una cosa che noi, abituati al tutto e subito, non sappiamo fare più, ovvero aspettare, aspettarsi. E cinque mesi non son pochi. Ginevra è riuscita sempre a sostenerlo dall’esterno e, pur con la riservatezza che li contraddistingue, hanno regalato anche a noi una scintilla del loro amore, arrivata luminosa e forte anche a casa.