Alfonso Signorini è pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per fare un discorso ai vipponi. Queste le anticipazioni del conduttore proprio alcuni minuti fa, dopo il daytime “imbellettato” ad arte in favore di Katia Ricciarelli.

Alfonso Signorini entra nella Casa del Grande Fratello Vip

Se c’è un dono che la Befana non ha portato ai vipponi è quello della tranquillità. La Casa si è definitivamente spaccata in due fazioni e stasera sarà una puntata infuocata anche a causa degli eventi degli ultimi giorni. E’ successo di tutto e anch’io ho parecchie cose da dire ai vipponi. Avevo concluso la puntata invocando un provvedimento disciplinare e stasera entrò in Casa perché ho bisogno di guardarli negli occhi e fare un discorso.

Queste le parole di Signorini dopo un daytime “cucito” ad arte per far passare Katia Ricciarelli come la “vittima” sacrificale di un gioco al “massacro”.

Inutile dirvi la reazione dei social.

