Alex Schwazer “sconvolge” la nuova linea editoriale del Grande Fratello imposta da Pier Silvio Berlusconi dopo la scorsa edizione trash da cancellare. Il maratoneta ha fatto una particolare richiesta ad Angelica che ha fatto mormorare il web.

Alex, prima di andare a dormire, ha chiesto ad Angelica di salire sulla sua schiena e “passeggiare” sopra per farla sbloccare. Grecia, “sconvolta” per l’accaduto, ha aiutato l’amica a stare in piedi sulla parte posteriore del corpo dello sportivo.

“Alex, sei pazzo!”, ha affermato la Colmenares, poi ha aggiunto: “Io ti sostengo”. Angelica ha concluso: “Ha scrocchiato qualcosa. Se non dice niente vuol dire che la posizione è corretta! Ma che ti ridi? Non lo so… posso dire che questa cosa è incredibile?”.

Ecco il video.

@ Piersi non aprire la diretta in questo momento #GF pic.twitter.com/UFSBMD58hM — | (@seadatrash) September 12, 2023

Alex parla delle accuse di doping

“Mia moglie ha vissuto delle settimane molto difficili con me, mentre era in attesa della nostra prima figlia. Sono state loro due a farmi maturare come uomo. Non potevo piangermi addosso per un’ingiustizia che mi è capitata. Anche se il tribunale di Bolzano mi ha dato ragione, la squalifica resta. Ma spero di potermi candidare alle Olimpiadi del 2024”.