Quella che ha preso il via nella prima serata di ieri, è stata annunciata a gran voce come un’edizione del Grande Fratello priva di trash e dai toni sobri. Una nuova linea, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, e che non prevede errori né fuori programma, peggio ancora se di natura hot. Eppure il primo si è consumato proprio ieri sera.

Fuori programma hot nella prima puntata del Grande Fratello

C’è chi lo ha definito un incidente a luci rosse, chi un fuori programma hot. In realtà, a dirla tutta, quanto accaduto nella prima puntata di ieri 11 settembre, durante l’ingresso di Giselda Torresan.

Tra i primi concorrenti dell’edizione presentata da Alfonso Signorini, Giselda ha ricevuto subito una sorpresa. Lei, operaia nip con la passione per la montagna, ha ricevuto in diretta il saluto dei colleghi di lavoro, ma proprio in quel frangente si è registrato il fattaccio.

Nel dettaglio, un collega in seconda fila ha mimato il gesto di un rapporto sess*ale orale, facendo sorridere tutto il gruppo di soli uomini, neanche fossimo nel più becero dei bar.

Nessuno, tra padrone di casa e opinionista, avrebbe notato il gestaccio, o meglio nessuno lo ha ripreso in diretta, ma sui social non è passato ovviamente inosservato, come testimoniato dai numerosi video.