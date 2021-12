Alex Belli prima della puntata avrebbe fatto una precisa richiesta agli autori del Grande Fratello Vip che, a quanto pare, avrebbero anche accolto di buon grado visto l’atteggiamento di Alfonso Signorini durante la diretta nel trattare il “tema” scottante con protagonista Soleil Sorge.

“Ho fatto una chiacchierata prima…”, svela Alex parlando con Soleil. “Con chi?”, domanda la Sorge confusa. A questo punto il man del game ha guardato in alto per farle capire di aver avuto un colloquio con gli autori del GF:

Detto, fatto!

Sarà per questo motivo che Alfonso Signorini ha chiesto agli amici speciali se volessero o meno vedere in diretta la clip del loro avvicinamento particolare?

Tutelare i concorrenti va benissimo, anzi.

Quello che hanno dimenticato è che dovrebbero farlo esattamente con tutti alla stessa maniera, compresa Lulù Selassiè e gli attacchi di panico trattati in maniera superficiale e insensata (e tra gli autori del GF Vip ci potrebbe essere anche qualcuno che conosce bene il tema, ma vabbè…).

Ecco il VIDEO incriminato.

Alex prima della puntata ⚠️

“Ho fatto una chiaccherata prima”

Soleil: “con chi?”

Alex guarda in alto per far capire che ha parlato con il GF e poi dice “gli ho detto di tutelarci un pochino”

Ecco perché nessuno stasera ha fiatato e Alfonso non voleva mandare la loro clip #gfvip pic.twitter.com/MDaC5ls3qL

