Alex Belli e Delia Duran hanno un rapporto molto particolare, questo si è capito in più di una occasione. Si può certamente non condividerlo ma dobbiamo rispettarlo. E così, il man del game dopo la puntata del GF Vip in diretta, ha parlato pure con Soleil Sorge aggiungendo un ulteriore dettaglio.

Alex Belli parla con Soleil: “Se Delia non mi aspetterà fuori? Amen, vado avanti!”

Alex Belli voleva lasciare la Casa per tornare da Delia ma poi ci ha ripensato perché non riesce a stare lontano da Soleil. La Sorge non ha compreso molto bene questo discorso e lo ha fatto presente:

Sinceramente non comprendo molto quello che dici. Se volevi uscire con lei potevi farlo l’altra volta. E poi, perché non te ne vai ora? Ok, non è entrata lei, ma è a casa vostra, puoi uscire dal GF e raggiungerla lì…

Alex Belli ha proseguito il suo discorso aggiungendo che se Delia Duran non dovesse aspettarlo se ne farà una ragione:

Se fuori da qui troverò una situazione irrisolvibile me ne farò una ragione e prenderò atto che non siamo stati abbastanza forti. Andrò avanti, non finisce il mondo… vengo già fuori da un matrimonio terminato, punto. E’ inutile che ci penso ora. Se io e Delia non risolveremo? Va bene così, amen! Ce la metterò tutta perché lei è la mia tranquillità ma al GF Vip ho messo in gioco me stesso e se basta ciò per chiudere rimetto in discussione il nostro rapporto.

Più chiaro di così?