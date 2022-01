“Alex e Delia erano d’accordo”, spunta un retroscena da un fuori onda

Silvana Giacobini ospite di Pomeriggio 5, ha svelato a Barbara d’Urso un dettaglio in merito all’unione tra Delia Duran e Alex Belli prima del Grande Fratello Vip: “Erano d’accordo”, ha commentato la giornalista.

Come fa Belli ad avere sempre questa propensione narcisistica? – ha continuato la Giacobini – Vede nelle donne bellissime a cui si accompagna se stesso. Secondo me all’inizio erano d’accordo Delia e Alex, Lui avrebbe dovuto fare qualche giochino superficiale. Lo so perché fuori onda e proprio in una trasmissione tua, di Pomeriggio 5, quando io le ho detto ‘ma come fai a resistere?’, Lei mi ha risposto che Alex ha dato un brivido di novità e interesse al Grande Fratello Vip come per dire: ‘bravo!’. Dopo gli è sfuggito. Adesso Delia soffre anche Soleil…