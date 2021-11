Alex Belli dopo Soleil Sorge e Davide Silvestri, dentro la Casa del Grande Fratello Vip ha una nuova alleata: Sophie Codegoni. Ieri l’ex tronista ha presentato il Game Show con Jessica Selassiè è il man di Centovetrine l’ha riempita di complimenti.

Dopo le nuove lamentele da parte di Delia Duran, Soleil Sorge ha esaminato il suo rapporto con Alex Belli decidendo di fare anche un passo indietro dopo aver digerito male determinati atteggiamenti (considerandoli una “recita”).

Il man del GF Vip, prendendo atto del distacco si sta “consolando” con Sophie?

Vorrei ricordare a Delia che proprio la Codegoni, prima di entrare al GF Vip aveva dichiarato:

Chi potrebbe piacermi nella casa del Grande Fratello Vip? So che in casa c’è anche un uomo molto bello, Alex Belli. So che è sposato, però è lui che deve essere fedele…