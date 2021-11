Valeria Marini al Grande Fratello Vip per la terza volta? Dopo il 2016 e il 2020, la burrosa showgirl sarebbe pronta a rientrare in Casa. Questa l’indiscrezione che emerge tra le pagine del settimanale Oggi.

Valeria Marini al Grande Fratello Vip?

La rivista afferma: “Si dice che Valeria Marini sia pronta ad entrare nella casa del GF Vip 6…”. E la news, cari miei, potrebbe essere più veritiera del previsto.

Ci vogliono nuovi concorrenti per dare nuova linfa alle dinamiche tra i concorrenti, ormai ridotte ai teatrini di Soleil Sorge e Alex Belli…E chi meglio di Valeria Marini può dare una svegliata agli inquilini della Casa?

Ed infatti, proprio durante un recente appuntamento con il format di Casa Chi, un autore del reality show, parlando degli ipotetici nuovi ingressi del GF Vip, ha tirato in ballo una bionda bombastica:

Però ora che si riapre lo switch off, la sorella di De Martino potrebbe essere tra i nuovi ingressi e tra le novità pare si cerchi una ragazza formosa, bombastica con i capelli biondi che non è la Cipriani per intenderci.

Va bene la prima, ok la seconda ma vedere Valery in Casa per la terza volta…