Da oltre una settimana non si parla d’altro che del presunto triangolo che vede protagonisti Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Sul tema tutti – o quasi – si sono espressi, dando il loro giudizio in merito, sia dentro che fuori la Casa del GF Vip.

Ad esprimersi è stato anche Maurizio Costanzo che ha detto la sua attraverso le pagine del settimanale Chi Magazine. Il giornalista ha commentato il triangolo andato in scena nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip ed ha svelato che idea si sarebbe fatto:

A me pare che recitassero. Per lo meno lui, Alex Belli. D’altronde le corna fanno notizie anche in un condominio e nella cerchia delle nostre amicizia, figuriamoci in tv davanti a milioni di telespettatori. Infatti, mezza Italia ne sta parlando e lui è sulla bocca di tutti.