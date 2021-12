Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, ha rilasciato una lunga intervista tra le pagine del settimanale Chi, nella quale ha parlato della figlia, svelando alcuni retroscena sui suoi ex fidanzati e sull’attuale ragazzo, Carlo, di cui l’influencer sarebbe molto innamorata.

Dopo aver letteralmente demolito Alex Belli e la moglie/fidanzata Delia Duran, dicendo la sua sul rapporto nato nella Casa del GF Vip tra l’attore e la figlia, parlando proprio di Soleil, mamma Wendy ha svelato di non capire sempre la giovane:

Sul piano sentimentale la donna ha ammesso di aver visto sua figlia innamorata diverse volte ed a proposito dei suoi ex fidanzati ha svelato:

Era innamorata di Jeremias Rodriguez, lo era di Marco Cartasegna. Con Luca Onestini? Non lo ha mai amato, era una sfida conquistarlo perché lei è competitiva, Onestini è stato il premio da vincere e, infatti, è durata un mese. Gianmaria Antinolfi? L’ha corteggiata per un anno e mezzo da amico, aveva una cotta per lei. Quando Soleil è rimasta single è subentrato con questo trasporto emotivo, ma lei ha visto che non funzionava e lui le è stato dietro per mesi.