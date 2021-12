Adriana Volpe, intervistata tra le pagine di Novella 2000, ha svelato cosa ne pensa delle coppie che si sono formate nella Casa del Grande Fratello Vip, partendo da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che si sono ritrovati da alcune settimane.

Adriana Volpe mette in dubbio i sentimenti di Manuel per Lulù?

Manuel mi ha molto sorpreso. In pochi giorni ha stravolto il suo atteggiamento nei confronti di Lulú con la quale adesso è tenero e accogliente dopo aver fatto di tutto per allontanarla da sé e dalla casa. Le ipotesi sono due: amore in evoluzione o strategia. Non escludo niente.