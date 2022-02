Due ex concorrenti del Grande Fratello Vip protagonisti oggi di C’è posta per te. Luciana Littizzetto, ospite della puntata di oggi del programma di Maria De Filippi, dopo averci regalato un simpatico siparietto con la padrona di casa ha mandato due inviti ad altrettanti ex concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip: Francesca Cipriani con il fidanzato Alessandro Rossi ed il vero protagonista del reality, Alex Belli. I due ex Vipponi hanno mostrato le diverse facce dell’amore.

Francesca Cipriani e Alex Belli, dal GF Vip a C’è posta per te

La prima coppia formata da Francesca Cipriani ed il compagno Alessandro Rossi è giunta in studio, ignara di chi la mandasse a chiamare. “Sono emozionata Maria! Dopo tanti altri il sogno di incontrarti dal vivo, mi viene da piangere!”, ha esclamato l’ex Pupa.

Dopo una serie di battute di Lucianina sulla taglia del seno della Cipriani, non sono mancati i complimenti ad Alessandro fino a ricordare le sue reazioni eccessive nei confronti di Giucas Casella. Spazio poi al loro futuro sentimentale ed al progetto di sposarsi entro il 2022.

Ma cosa ha imparato da loro Luciana Littizzetto?

Ho imparato che c’è proprio il ruspante, l’amore vero, ma anche una certa serietà tutto sommato!

Spazio quindi ad Alex Belli, il chiacchierato ex Vippone pronto ad entrare nuovamente nella Casa del GF Vip che con la sua visione di ‘amore libero’ è stato chiamato per dare dei consigli a Lucianina che ha prontamente ironizzato:

Lui è per la coppia aperta, spalancata, con gli spifferi, girevole. Adesso Delia è nella Casa del GF Vip quindi puoi stare sicuro […] Loro sono aggrappati a casa loro, poi vanno al GF Vip e succede questo (riferito alla foto del bacio con Soleil, ndr).

Alex ha commentato la foto del bacio tra lui e Soleil asserendo:

E’ una tipica amicizia artistica…

Al termine della prima storia di C’è posta per te (che fatichiamo onestamente a comprenderne il senso), Luciana ha concluso:

Io ho assimilato tutto quello che dovevo assimilare ed ho intenzione di farmi monaca dopo questa intervista ed ho portato dei regali a tutti e tre.

Ovviamente si è trattato di doni puramente simbolici, dalla foglia di fico per Alex al caschetto protettivo e cuffie antirumore “della stessa misura della tua fidanzata” per Alessandro Rossi ed un diadema di tortellini per la Cipriani.