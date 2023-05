Come procede la storia d’amore tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini dopo l’Isola dei Famosi 2023? La coppia è più unita che mai e soprattutto ha in serbo dei progetti molto importanti per il futuro, tra cui il matrimonio e l’adozione della piccola figlia di Antolini da parte di Cecchi Paone.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: “sesso sull’Isola”

Prima di passare ad argomenti sicuramente più seri e delicati, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno deciso di rispondere ad un gossip su un retroscena che sarebbe avvenuto all’Isola dei Famosi 2023. Davvero i due hanno fatto sesso?

A replicare sono stati i diretti interessati ospiti di Isola Party. Paolo Noise, ex naufrago, aveva dichiarato nei giorni scorsi di aver beccato i due fidanzati in atteggiamenti intimi. Ed adesso sono loro a confermare: “Sì era puro sesso notturno”.

Il 23enne ha però voluto precisare:

Voglio dire che questa cosa è stata usata male. Innanzitutto non l’abbiamo fatto davanti a tutti, ma eravamo dall’altra parte della spiaggia, erano le quattro di mattina.

Cecchi Paone ha aggiunto:

Posso dire di più: Paolo, Marco, Pamela e i Jalisse ci hanno organizzato una alcova in una spiaggetta dietro a degli scogli perché avevano capito che noi avevamo bisogno di un momento di intimità anche fisica. Hanno organizzato tutto loro e noi gli siamo molto grati.

La coppia parla di matrimonio e adozione

Intanto Alessandro e Simone stanno pensando anche al loro futuro di coppia, come emerso nel corso della trasmissione Pomeriggio 5. A Barbara d’Urso, Cecchi Paone ha spiegato la sua intenzione di adottare la figlia di Simone:

La figlia di Simone mi chiama zio fin da agosto. Io vorrei poterle dare certezze affettive, ma anche economiche e lavorative. Per fare tutto questo bisogna che ci si sposi. La prima cosa che faremo sarà l’unione civile, che è l’unica cosa che possiamo fare qui in Italia.

Ad intervenire è poi stato Simone: