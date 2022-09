Continua a far discutere l’atteggiamento che Alessandra Amoroso avrebbe avuto (in determinate occasioni) con alcuni fan. Dopo l’autografo negato per non fare un torto agli estimatori (o tutti o nessuno) spunta un video di otto anni fa all’uscita dell’albergo dove alloggiava.

Alessandra Amoroso, spunta un video di otto anni fa: è (di nuovo) polemica

Alessandra Amoroso, alla vista di un bambino, gli ha dato un abbraccio ma ha negato (in maniera implicita) la fotografia: “Ti accontenti di un abbraccio? Però la prossima volta che ci vediamo, che non sarà sotto l’hotel, te la vuoi fare una foto con me? Ti ricorderai di questo giorno?”.

Di seguito, rivolgendosi ai suoi fan ha aggiunto: “Voi avete chiamato l’albergo? Sicuro? No, perché siccome chiamano dicendo solo la sorella di… Ti viene un colpo… Ti chiamano in hotel per avvisare la famiglia… Quindi non capisci… Bisognerebbe dirgliene quattro a questa gente”.

Il video condiviso su Twitter ha collezionato numerosi commenti e condivisioni in poche ore.

Alcuni difendono l’atteggiamento di Alessandra mentre altri “puntano il dito” affermando che sia rimasta la stessa anche con il passare degli anni.

Personalmente credo che la Amoroso sia in buona fede e vada sempre rispettato il lato umano della persona a prescindere dal personaggio: voi cosa ne pensate?

Ecco il video.