Alberto De Pisis è tra i concorrenti più apprezzati di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Ironico ma anche riservato, il concorrente ha parlato poco del suo privato e della sua vita fuori dalle mura della Casa.

Alberto De Pisis svela il rapporto con la sua famiglia

Durante una chiacchierata con Antonino, Alberto ha fatto una eccezione svelando alcuni dettagli della sua infanzia difficile rispetto a quella degli altri bambini.

Sua madre era una donna in carriera, per cui spesso non era in casa ad aspettarlo e accoglierlo. La priorità non è mai stata la famiglia per i suoi genitori. Alberto non nega di essere stato molto libero fin da giovanissimo, avendo la possibilità di fare ciò che voleva.

Il suo desiderio di indipendenza era forte, tanto che a soli diciotto anni ha deciso di andare a vivere solo. Nessuno glielo ha impedito ma ha dovuto dimostrare di riuscire a farcela con le sue stesse forze.

Durante l’università ha fatto molti sacrifici, lavorando e studiando assieme. Ma, in fondo, non gli pesava perché amava la sua indipendenza.

La lotta contro il tumore a 25 anni: il doloroso racconto al GF Vip

A venticinque anni, un tragico episodio ha sconvolto la vita di Alberto De Pisis: gli è stato diagnosticato un tumore. Da lì, è iniziato un periodo d’inferno.

Inizialmente non voleva affrontare la realtà e si stava lasciando andare. Poi si è guardato allo specchio e si è detto che doveva farcela. Grazie anche alla forza di volontà è riuscito a curarsi e guarire. Non ha condiviso la sua problematica perché temeva di suscitare compassione, per cui solamente poche persone hanno saputo del suo male.

Il ricordo dell’esperienza vissuta, unito al rimorso di aver litigato con il fratello, hanno reso il racconto di Alberto molto triste fino a fargli scendere qualche lacrima.

La famiglia, insieme alla salute per lui, sono le cose più importanti. Spesso dice al fratello di fare pace con i suoi genitori perché un giorno potrebbe pentirsene. Non siamo eterni, non siamo immortali, ad un certo punto il tempo finisce per cui nulla va rimandato.