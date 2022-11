Grande Fratello Vip, Antonella rivede il suo ex fidanzato e Alberto riceve una dolce sorpresa: le anticipazioni

Stasera, lunedì 7 novembre 2022, andrà in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip: cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento con Alfonso Signorini? Scopriamo subito le anticipazioni.

Grande Fratello Vip, Antonella rivede il suo ex e Alberto parla del passato: le anticipazioni

Nel corso dell’ultima puntata sono entrati sei nuovi concorrenti e il loro ingresso ha cambiato gli equilibri della Casa che si stanno piano piano ridisegnando. A proposito di new entry, Oriana Marzoli è un vero e proprio ciclone che sta iniziando a farsi conoscere.

Non mancheranno belle sorprese anche stasera, in particolare, per Alberto De Pisis.

Al televoto: Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon. Chi tra loro sarà il preferito del pubblico?

Federica Panicucci, durante Mattino 5, ha svelato altri dettagli. Oltre alla sorpresa per Alberto, ci sarà anche un momento dedicato ad Antonella Fiordelisi.

A quanto pare la vippona dovrà affrontare un faccia faccia con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa.

